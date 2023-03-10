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43 минуты назад
«Союз МС-24» могут запустить на МКС на три месяца раньше плана
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Космический корабль «Союз МС-24» могут запустить на МКС уже 7 июня, вместо 15 сентября. Такие планы обсуждают специалисты РКК «Энергия», сообщили «Известиям» три источника в отрасли.
Собеседники «Известий» назвали две причины возможного изменения даты запуска. Первая связана с тем, что «Союз МС-23», запущенный на станцию в конце февраля, может иметь тот же дефект, что и «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Эти корабли разгерметизировались спустя около трех месяцев пребывания на орбите. По официальным заявлениям, причиной стало попадание космического тела в их обшивку.
Однако, по словам источников «Известий», несмотря на официальные заявления, в «Роскосмосе» до сих пор не пришли к единому мнению о причинах нештатных ситуаций. Напомним, что помимо внешнего воздействия в ходе расследования рассматривался и версия с дефектом при сборке корабля на Земле.
Вторая возможная причина заключается в том, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио из-за разгерметизации «Союза МС-22» очень долго находятся на орбите. Если смена прилетит к ним лишь в сентябре, их пребывание в космосе растянется на год. Это серьезная физическая и психологическая нагрузка — ведь по изначальному плану они должны были провести на станции только полгода.
Впрочем, по словам заведующей отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП РАН Елены Томиловской, здоровье космонавтов от пребывания в космосе в течение такого длительного времени не пострадает, так как их организмы натренированы для работы в таких условиях.
Собеседники «Известий» назвали две причины возможного изменения даты запуска. Первая связана с тем, что «Союз МС-23», запущенный на станцию в конце февраля, может иметь тот же дефект, что и «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Эти корабли разгерметизировались спустя около трех месяцев пребывания на орбите. По официальным заявлениям, причиной стало попадание космического тела в их обшивку.
Однако, по словам источников «Известий», несмотря на официальные заявления, в «Роскосмосе» до сих пор не пришли к единому мнению о причинах нештатных ситуаций. Напомним, что помимо внешнего воздействия в ходе расследования рассматривался и версия с дефектом при сборке корабля на Земле.
Вторая возможная причина заключается в том, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио из-за разгерметизации «Союза МС-22» очень долго находятся на орбите. Если смена прилетит к ним лишь в сентябре, их пребывание в космосе растянется на год. Это серьезная физическая и психологическая нагрузка — ведь по изначальному плану они должны были провести на станции только полгода.
Впрочем, по словам заведующей отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП РАН Елены Томиловской, здоровье космонавтов от пребывания в космосе в течение такого длительного времени не пострадает, так как их организмы натренированы для работы в таких условиях.
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