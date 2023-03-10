Происшествия

35 минут назад

16-летняя девушка попала под автомобиль на улице Юношеской

497
#авария #ДТП
16-летняя девушка попала под автомобиль на улице Юношеской

Девушка госпитализирована.

Около восьми утра 9 марта на улице Юношеской в Липецке под автомобиль «Черри» 57-летнего водителя попала 16-летняя школьница. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, девушка госпитализирована с несколькими травмами. 

Эта авария стала единственной за вчерашней день, в которой пострадал человек. Кроме того, автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП

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