16-летняя девушка попала под автомобиль на улице Юношеской

Девушка госпитализирована.

Около восьми утра 9 марта на улице Юношеской в Липецке под автомобиль «Черри» 57-летнего водителя попала 16-летняя школьница. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, девушка госпитализирована с несколькими травмами.



Эта авария стала единственной за вчерашней день, в которой пострадал человек. Кроме того, автоинспекторы зарегистрировали 22 столкновения автомобилей.

