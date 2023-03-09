Общество

44 минуты назад

54-летний липчанин получил сильные ожоги в бане

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#ожоги
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54-летний липчанин получил сильные ожоги в бане

У мужчины ожоги  II-III степени 12% тела.

54-летний липчанин получил сильные ожоги в бане. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожоги 7 марта, в больницу он поступил только 8 марта.

Липчанин хотел поддать пару, но опрокинул на себя кипяток. В результате у него диагностированы ожоги II-III степени 12% тела.

Напомним, в День защитника Отечества было аналогичные происшествие: мужчина праздновал в бане и прикоснулся к печке, в результате получил сильные ожоги туловища, ноги и руки. Почти неделю липчанин занимался самолечением, но потом на месте ожогов начались воспаление и усилились боли.
1 612
#ожоги
2

Комментарии (1)

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==иван

34 минуты назад
есть поговорка .не спеши .а то успеешь .выздоравливайте и не чудите .
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