23 февраля мужчина получил сильные ожоги в бане и почти неделю занимался самолечением

Сейчас он госпитализирован.

49-летний липчанин стал жертвой бурного празднования 23 февраля. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в День защитника Отечества мужчина праздновал в бане и прикоснулся к печке, в результате получил сильные ожоги туловища, ноги и руки.



Почти неделю липчанин занимался самолечением, но потом на месте ожогов начались воспаление и усилились боли. Сейчас он госпитализирован.

