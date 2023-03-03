Общество

сегодня, 10:27

23 февраля мужчина получил сильные ожоги в бане и почти неделю занимался самолечением

1 702
#ожог #баня
1
23 февраля мужчина получил сильные ожоги в бане и почти неделю занимался самолечением

Сейчас он госпитализирован.

49-летний липчанин стал жертвой бурного празднования 23 февраля. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в День защитника Отечества мужчина праздновал в бане и прикоснулся к печке, в результате получил сильные ожоги туловища, ноги и руки.

Почти неделю липчанин занимался самолечением, но потом на месте ожогов начались воспаление и усилились боли. Сейчас он госпитализирован.
1 702
#ожог #баня
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Блондинка

30 минут назад
Новость года!Сенсация!Еще и больничный оплатить,бытовая травма!
ответить

Еще в рубрике

Три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными
#миграция #иностранцы
3
Три брака липчанок с иностранцами признали фиктивными

сегодня, 10:02

Общество
«Каждый день для нас как лотерея — лифт то едет, то нет»
#лифт
9
«Каждый день для нас как лотерея — лифт то едет, то нет»

сегодня, 09:10

Общество
Сегодня в Липецке: родня Пушкина, выставка яиц и как вернуть в магазин не понравившийся подарок
#Сегодня в Липецке
1
Сегодня в Липецке: родня Пушкина, выставка яиц и как вернуть в магазин не понравившийся подарок

сегодня, 07:00

Общество
Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день
#астрономия #Юпитер #Венера
8
Сближение Юпитера и Венеры можно будет наблюдать еще один день

вчера, 22:36

Общество
Липецкая вечЁрка: сколько денег в областном бюджете, разгон барахолки и взрывоопасные купюры
#вечЁрка #бюджет #барахолка
2
Липецкая вечЁрка: сколько денег в областном бюджете, разгон барахолки и взрывоопасные купюры

вчера, 20:23

Общество
В районе Левого берега частично отключат холодную воду
В районе Левого берега частично отключат холодную воду

вчера, 17:38

Общество