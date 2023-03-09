Происшествия

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Восемь человек эвакуированы из дома улице Юношеской

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#пожар
Восемь человек эвакуированы из дома улице Юношеской

Три серьезных возгорания зарегистрировано в Липецкой области 8 марта.

Ночью 8 марта в многоквартирном доме на улице Юношеской в Липецке вспыхнул пожар. Из дома были эвакуированы восемь человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила пять квадратных метров.

Днем 8 марта в доме № 14 по улице 9-й микрорайон горел мусоропровод. В Данкове горел гараж, огнем уничтожена часть потолочного перекрытия.  Утром 9 марта в селе Большая Поляна Тербунского района горел сарай, огнем уничтожена его кровля.
2489
#пожар

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