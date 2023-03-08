В районе Ниженки отключат холодную воду

9 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах – отключения холодной воды коснутся жителей восьми улиц, предупредили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Ниженки – воды не будет в частном секторе улиц Маяковского, Арктической, 20-го Партсъезда, Красной. Воду для питья подвезут по адресу: улица Маяковского, 33б.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 14а по улице Коммунальной, №№ 2, 4, 14, 15, 16а, 16а/3 на площади Торговой, №№ 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 14г по улице Неделина, №№ 81, 85 по улице Фрунзе. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Коммунальная, 14.

Также в трех районах в промежутке с 10:00 до 17:00 планируются отключения холодной воды на два часа для проведения наладочных работ по адресам: ПНС 82 по улице Стаханова, 44, ПНС 77 по проспекту 60 лет СССР, 43, ПНС 26-го микрорайона по улице Теперика, 2:

- в домах №№ 44, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова, №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 27, 29 по улице Хорошавина, №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41 по улице Катукова, №№ 7а, 9, 11, 13, 13а по улице Кривенкова, №№ 1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, № 1 ул. Москаленко. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Стаханова, 44;

- в домах №№ 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, №№ 3, 5 по улице Кривенкова, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 17, 20 по улице Шубина, №№ 26, 28, 30, 30а, 34 по улице Стаханова. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект 60 лет СССР, 43;

- В домах №№ 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Бунина, №№ 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19 по улице Теперика, №№ 30, 32, 34 ул. Меркулова, №№ 15, 17 по улице Белана, №№ 45, 49, 51, 53, 55 по улице Стаханова, №№ 11, 23 по улице Катукова, №№ 1, 2, 4 в переулке Учебном. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Теперика, 2.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

9 марта ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 6, 40 по улице Алмазной, № 8 по Лебедянскому шоссе.