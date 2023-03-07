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Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
Нина Бизяева - начальник производственно-технического отдела механосборочного цеха Новолипецкого комбината, стала победительницей конкурса «Липчанка года». Награждение провели в преддверии международного женского дня.
— В профессии, как и в жизни, нужно не стоять на месте, нужно развиваться, учиться и быть постоянно в движении. Нужно обучаться самостоятельно и постоянно мотивировать свой коллектив, и тогда ты увидишь результат. Я рада, что являюсь частью НЛМК и благодарна за присвоенное звание, — рассказала Нина Бизяева.
Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. В этом году в конкурсную комиссию поступило 26 заявок от различных предприятий Липецка.