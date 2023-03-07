Сегодня в Липецке: праздничные концерты, мучительный выбор подарков и советы по выбору косметолога

Рассказываем всё, что необходимо про сегодняшний предпраздничный день.

Весна, теплеет

Предпраздничный день подарит нам плюсовую температуру – от 0 до 2 градусов тепла. Днём возможен слабый снег.







Отключения воды

Сегодня холодную волу с 10:00 до 20:00 будут отключать в районе Новолипецка на улицах Адмирала Макарова, 6; Дзержинского, 5, 7, 13; на проспекте Мира,5.







В это же время с временными неудобствами столкнутся жители частного сектора на улицах XX партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского.

Отключения света

Электричество сегодня планово отключат с 9:00 до 17:00 на городских окраинах: на улице Сокольской в селе Ссёлки и в садоводческом товариществе «Металлург-6».







Пробки

Сегодня предпраздничный день, а это значит, что по числу заторов вторник сможет конкурировать с пятницей.

Пробки уже начали собираться в Липецке с самого утра и будут беспокоить нас затемно. Поэтому не поленитесь выделить пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или похожих приложений, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Возможно, это сэкономит вам уйму времени.

Да, грянет женский день!

Конечно, до праздника ещё целые сутки. Но поскольку 8 марта официальный выходной, то главные публичные торжества проходят днём ранее. Сегодня липчанок ждёт несколько поздравительных концентров.

В 15:00 в ОП «Студёновском» (ул. Шкатова,25) состоится концертная программа местных артистов и исполнителей «Любимым женщинам с любовью»;

В 17:00 в зрительном зале ДК «Матыра» (ул. Писарева, 16) будут звучать песни, стихи, танцевальная музыка в программе «Женщина - бессмертное начало самых добрых на земле начал!»;







В 18:00 пройдут праздничные концертные программы в Городском доме культуры (ул. Коммунистическая, 20) и ДК «Рудничном» (ул. Ударников13).

В библиотеке будут петь

Торжественный концерт сегодня пройдёт даже.. в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

В 18:00 здесь состоится программа «Что вижу, то пою». Местные исполнители Маргарита Петрухина, Александра Горшкова, Инна Каковкина, Лилит Чахоян и Данил Ишков исполнят популярные эстрадные композиции.







От Цветаевой до «Большой кулинарной книги»

Женский праздник сегодня буквально во всём. В библиотеке «Матырской» (ул. Энергостроителей, 5а) откроется книжная выставка «Весна… Праздник… Женщина».

На ней представлены любимые женские издания, в том числе книги из серии «Школа вязания», издания по кулинарии: «Выпечка домашнего приготовления», «Большая кулинарная книга лентяйки» (10 000 лучших рецептов), «Русская кухня: традиции и обычаи». Немало биографий знаменитых женщин из серии «Жизнь замечательных людей» среди которых Екатерина Великая, Марина Цветаева, Елена Блаватская и другие.







Книжные издания дополнены интересными материалами из журналов «Караван историй», «Здоровье», «Домашний очаг». А какую женскую литературу предпочитаете вы? Ответы пишите в комментариях.

Что дарить будем?

Получать подарки на 8 марта приятно, а ещё приятнее – сделать их собственными руками. Или ещё лучше – изготовить сувениры своими руками для близких людей. Этому будут учить сегодня в 16:00 в Керамокластере на Студёновской, известном также, как мастерская народного художника РФ Юрия Гришко (ул. Студёновская, 39 б).







Член Союза художников РФ керамист и арт-педагог Светлана Пастухова научит делать украшения из глины на основе готовых форм с авторской доработкой. Вы сможете изготовить броши, пуговицы и другие аксессуары. За один семинар их можно сделать от 7 до 10 штук, но главное – получите бесценный навык.

Для участия необходима предварительная запись по номеру +7 (901) 910-13-10. Заявки также можно оставить в Telegram, Whatsapp, Viber, указав свою фамилию и имя.

Чем липецкие пенсионеры хуже китайских?

В городском департаменте по физкультуре и спорту утвердили расписание бесплатных занятий март, которые проходят в рамках проекта «Липецк в спорте». Ознакомиться с перечнем тренировок по различным направлениям можно здесь.

Среди новых видов – китайская гимнастика ци-гун. В Поднебесной ею увлечены миллионы человек, особенно она популярна среди пенсионеров. В основе лежит особая дыхательная практика, которая помогает поддерживать физическое здоровье и долголетие.

Занятия в Липецке проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Титова, 8г. Новичков ждут каждый понедельник и пятницу в 10.00, а уже имеющих некоторый опыт – каждый понедельник и пятницу в 11.00, а также в четверг в 17.30. Записаться в группу и узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 980 253 88 74.

Выбираем косметологический салон

8 марта все женщины хотят выглядеть особенно привлекательными. Специалисты Роскачества поделились советами, как выбрать безопасный салон для косметической или косметологической процедуры. При выборе салона нужно обратить внимание на:

- Наличие лицензии у заведения;

- Личные сертификаты специалистов, подтверждающие их квалификацию;

- Использование только зарегистрированных препаратов и аппаратуры.

Перед оказанием услуг обязательно проконсультируйтесь у врача. А ещё – внимательно читайте договор, там должны быть подробно прописаны все условия и ответственность за их выполнение.







С какими проблемами можно столкнуться? Здоровью может быть нанесён вред или результат будет заметно отличаться от ожидаемого.

В этом случае Роскачество предлагает свой алгоритм действий: обратитесь к нейтральному врачу, которому вы доверяете, получите его мнение в письменном виде; зафиксируйте вред здоровью на фото или видео; соберите весь пакет документов – чеки, договор, чтобы доказать, что вы договаривались с салоном совсем о другом результате; сначала обратитесь с письменной претензией в организацию, которая оказала некачественные услуги, а при отсутствии результата - в Роспотребнадзор, прокуратуру или суд.

За некачественные услуги вы вправе потребовать возмещения нанесённого здоровью вреда, Возмещение средств, потраченных на реабилитацию и лечение (в этом случае потребуется подтвердить, что вы их проходили), компенсацию морального вреда, неустойку и штрафы. Но лучше, конечно, заранее правильно выбрать салон (т.е. смотри первые пункты).

Дорогие липчане! Сложно ожидать сегодня ото всех полноценного рабочего настроения, когда день предпраздничный, женщины наряжены и благоухают, впереди наверняка небольшой корпоративный банкет. Но терять голову не стоит даже 7 марта. Праздник праздником, а жизнь жизнью. Не забывайте интересоваться новостями , для этого чаще заходите на GOROD48 и интересуйтесь всем, что происходит вокруг. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.