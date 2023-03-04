Касонго из Конго обыграл липчан в баскетбол

Бессильны оказались даже возрастные лидеры нашей команды.

Липецкие баскетболисты проиграли своим соседям – и географическим, и по турнирной таблице. В Воронеже «Грин Хилл» не смог переиграть команду местной государственной академии спорта, занимающую 7-ю строчку в первенстве ЦФО – на одну выше липчан. Счёт – 102:79. Хозяева паркета были сильнее в каждой из 4-х четвертей: 23:19, 17:16, 27:20, 35:24.

Липчанам не помогло даже редкое событие – выезд в другой город некоторых из возрастных лидеров. В Воронеже молодым партнёрам пытались помочь 34-летний защитник Михаил Чешуев и 39-летний форвард Андрей Гришин, но и их усилий оказалось недостаточно.

Самыми результативными в нашей команде стали 21-летний разыгрывающий Антон Цыганков и 20-летний «легионер» из Курска легкий форвард Вадим Воробьёв, которые принесли команде по 17 очков. Гришин набрал 16 баллов и прибавил к ним 11 подборов, став единственным в обеих командах, кому покорился «дабл-дабл» (более 10 очков в двух статистических показателях). 11 раз удачно подбирал мяч и Григорий Рулёв, но у него всего 7 баллов за результативность.Чушуев провёл на площадке крайне мало игрового времени 3 минуту и 42 секунды, реализовал одну из двух своих попыток атаковать кольцо соперника - 2 очка и запомнился тем, что не реализовал все 3 своих штрафных.



У воронежцев самыми результативными оказались защитники 22-летний Денис Баранников и 23-летний Никита Анохин, набравшие 26 и 23 очка. Они буквально забросали липчан трёхочковыми, реализовав 4 и 3 попытки соответственно.

6 очков и 3 подбора на счету темнокожего 24-летнего Эмануэля Касонго из Демократической республики Конго, который учится в Воронеже и защищает цвета местной баскетбольной команды.

Повторный матч состоится завтра в 11:00.

Фото vk.com/vgasbasket