29 минут назад
Магазины Елецкого и Лев-Толстовского районов нарушают права лиц с ограниченными возможностями
В Елецком районе было обследовано 24 торговых объекта, в 19 установлены нарушения. В Лев-Толстовском районе обследовано 35 торговых объектов, в 33 – нарушения.
«В результате были установлены факты, свидетельствующие о нарушении прав лиц с ограниченными возможностями на посещение торговых объектов из-за отсутствия основных условий доступности — таких как пандус, кнопка вызова. В Елецком районе обследовано 24 торговых объекта, в 19 из которых установлены нарушения. В Лев-Толстовском районе обследовано 35 торговых объектов, в 33 – нарушения», - отмечают в управлении.
Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру Липецкой области для принятия мер прокурорского реагирования.