Общество

29 минут назад

Магазины Елецкого и Лев-Толстовского районов нарушают права лиц с ограниченными возможностями

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#торговля
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В Елецком районе было обследовано 24 торговых объекта, в 19 установлены нарушения. В Лев-Толстовском районе обследовано 35 торговых объектов, в 33 – нарушения.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели информационно-аналитическое наблюдение в Елецком и Лев-Толстовском районах.

«В результате были установлены факты, свидетельствующие о нарушении прав лиц с ограниченными возможностями на посещение торговых объектов из-за отсутствия основных условий доступности — таких как пандус, кнопка вызова. В Елецком районе обследовано 24 торговых объекта, в 19 из которых установлены нарушения. В Лев-Толстовском районе обследовано 35 торговых объектов, в 33 – нарушения», - отмечают в управлении.

Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру Липецкой области для принятия мер прокурорского реагирования.
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#торговля
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