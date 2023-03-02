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50 минут назад
В РФ вводят ответственность за дискредитацию добровольцев — участников СВО
В Госдуме приняты соответствующие поправки.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в УК РФ, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, - говорится на официальном сайте Госдумы.
В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы, - отмечается в сообщении.
"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что данная законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан
Подчеркивается, что наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.
В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП также дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Уточняется, что третье чтение законопроектов запланировано на 14 марта.
В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы, - отмечается в сообщении.
"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он также отметил, что данная законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан
Подчеркивается, что наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.
В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП также дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Уточняется, что третье чтение законопроектов запланировано на 14 марта.