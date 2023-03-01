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сегодня, 12:10
Роскомнадзор запретил некоторым компаниям пользоваться зарубежными мессенджерами для оказания услуг
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Под запрет попали следующие сервисы: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber и WeChat.
Роскомнадзор запретил некоторым компаниям пользоваться зарубежными мессенджерами для оказания услуг, - сообщается на официальном сайте ведомства.
1 марта 2023 года вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете).
Отмечается, что под запрет попали следующие сервисы: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber, WeCha, Telegram и WhatsApp.
Роскомнадзор просит российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности
1 марта 2023 года вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете).
Отмечается, что под запрет попали следующие сервисы: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber, WeCha, Telegram и WhatsApp.
Роскомнадзор просит российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности
100