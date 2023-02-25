Спорт

23 минуты назад

Липецкие баскетболисты в Белгороде выдали одну из лучших игр сезона

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#Баскетбол #"Грин Хилл"
Липецкие баскетболисты в Белгороде выдали одну из лучших игр сезона

Наши парни обыграли местную команду в каждой из четырёх четвертей.

Липецкий «Грин Хилл» одержал победу в первом матче первенства ЦФО по баскетболу в Белгороде. Имея в своём составе всего семерых баскетболистов, липчане обыграли занимающий 6-е место местный «Технолог-СШОР №4» - 83:73.

В первых двух четвертях команды шли «ноздря в ноздрю», но с минимальным перевесом липчан – 22:21, 23:22.

Третью четверть наши начали с трёхочкового Григория Рулёва, к которому тут же два очка добавил Виктор Воробьёв. Вообще в этой четверти обе команды немало мазали по корзине, но наши парни сумели добиться основного задела для будущей победы – 19:12.

Заключительную четверть «Грин-Хилл» тоже выиграл с преимуществом в одно очко – 19:18, результат +10 по итогам поединка.

На выезде команда, как обычно, обошлась без прославленных ветеранов, победив одной молодежью. Самым результативным стал 20-летний «легионер» из Курска Виктор Воробьёв, положивший в корзину соперников 25 очков. Рулёв прибавил к ним 20 и 8 подборов, а капитан команды Владислав Кузнецов – 15 и 8 подборов.

У хозяев самым результативным стал 36-летний «школьник» Роман Шаповалов – 32 очка. На площадку у «Технолога-СШОР №4» выходил и принёс команде 7 очков форвард Алексей Чернышов, которому через месяц стукнет 43. Остальные игроки – молодые воспитанники местной спортивной школы.

Повторная игра состоится завтра.

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#Баскетбол #"Грин Хилл"

Комментарии (1)

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Старый фанат

12 минут назад
"положивший в корзину соперников 25 очков." Какая корявая фраза..
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