32 липчанина выбыли из очереди на получение жилья в связи со смертью

Всего в этой очереди — 5 754 человека. Некоторые — с 1976 года!

По состоянию на 1 января этого года, в очереди на получение муниципального жилья в Липецке стоят 5 754 человека. Об этом членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета сообщила председатель департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая.



Эта очередь движется необычайно медленно, хотя некоторые горожане стоят в ней еще с 1976 года! В 2018 году жилищные условия улучшил только один очередник, в 2019-м – трое, в 2020-м – один, в 2021-м – ноль, в 2022-м — двое. И то не за счет приобретения городской администрацией квартир в новостройках, а за счет высвободившихся квартир, находящихся в муниципальной собственности. Впрочем, в 2022 году очередь сократилась на 97 человек: 32 из них умерли, 35 — по разным основаниям утратили основание на получение муниципального жилья, например, кто-то получил от мэрии земельный участок под застройку, 15 человек получили квартиры по решениям суда.



Причина черепашьей скорости получения жилья инвалидами и малоимущими (только такие горожане имеют право на бесплатное жилье) — с 2015 года городская администрация не закладывает в бюджет средства на квартиры очередникам. Вместе с тем мэрия ежегодно, по решениям судов, тратит деньги на предоставление жилья тем из них, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, при которых невозможно совместное проживание членов семьи в одной квартире. Сейчас на учете в департаменте ЖКХ — 28 таких инвалидов. Их потребности в жилье обойдутся мэрии в 35,2 млн рублей. Всего же в 2017-2022 годах на приобретение 50 квартир для инвалидов городская администрация потратила 142,3 млн рублей.



По словам Ирины Вербецкой, расходы по обеспечению жильем инвалидов являются обязательством субъекта РФ. Мэрия пытается договорится с областью о создании механизма финансирования таких расходов, а также компенсации бюджету Липецка понесенных трат.



— При этом в бюджете ежегодно предусматриваются средства на ремонт муниципального жилищного фонда для предоставления жилых помещений малоимущим гражданам. В 2021 году на это направлено 2 миллиона рублей, в 2022 году — 1,3 миллиона, в этом году на ремонт предусмотрено 1,6 миллиона рублей, что позволит привести в порядок три муниципальные квартиры, — сказала Ирина Вербецкая.