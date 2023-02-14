Коронавирус

сегодня, 11:12

В Липецкой области на треть снизилось количество новых случаев COVID-19 за сутки

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#коронавирус
В Липецкой области на треть снизилось количество новых случаев COVID-19 за сутки

Накануне сообщали о 116 новых случаях, а сегодня — о 71.

В Липецкой области никто не умер, о погибших не сообщают с 9 февраля. Госпитализировали семерых человек, а выздоровели 29 человек. Для сравнения: 14 февраля 2022 года были выявлены 1 674 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 831 случай COVID-19, выздоровели 172 850 человек, умерли 3 953 человека.

Среди регионов Черноземья в Воронежской области за сутки выявили 289 случаев COVID-19, в Тульской области — 70, в Орловской области — 51, в Курской области — 45, в Рязанской области — 39, в Тамбовской области — 28. 

В России за сутки выявили 9 826 случаев COVID-19, госпитализировали 1 662 человека, выздоровели 10 420 человек, умерли 35 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 093 549 случаев COVID-19, выздоровели 21 449 598 человек, умерли 395 616 человек.
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#коронавирус

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