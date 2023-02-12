Происшествия

44 минуты назад

Водитель эвакуируемого автомобиля травмировал полицейского баклажкой с замерзшей водой

3 811
#нападение на полицейского
Водитель эвакуируемого автомобиля травмировал полицейского баклажкой с замерзшей водой

В Воловском районе Липецкой области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя

На нарушителя полицейские составили протокол, а машину решили отправить на штрафстоянку. Во время работы эвакуатора 39-летний водитель бросил в полицейского баклажку с замерзшей водой и попал ему в ногу, причинив травму. Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
3 811
#нападение на полицейского

Комментарии (3)

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нууууу

7 минут назад
и неженкииии.....
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Чел

10 минут назад
Откуда водитель знал,что вода замёрзла?
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Анька алкашка со Студгородка

17 минут назад
НЕ верю, чтоба баклашка с водой причинила травму! А вот баклашкой по голове били, как пишут, по головам задержанных оные многи годы
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