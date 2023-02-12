Водитель эвакуируемого автомобиля травмировал полицейского баклажкой с замерзшей водой

В Воловском районе Липецкой области сотрудники ДПС остановили пьяного водителя

На нарушителя полицейские составили протокол, а машину решили отправить на штрафстоянку. Во время работы эвакуатора 39-летний водитель бросил в полицейского баклажку с замерзшей водой и попал ему в ногу, причинив травму. Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.