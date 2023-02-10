В России

30 минут назад

В РФ могут запретить продавать сигареты на заправках

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#табак #сигареты

Отмечается, что основные покупатели на АЗС – клиенты-автомобилисты, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу табачной продукции на территориях заправочных станций, - передает RT.

Он отметил, что в последние годы в РФ предпринимаются значительные усилия, направленные на формирование здорового образа жизни в обществе.

Одной из основных задач является снижение потребления табачной продукции.

По его словам, в настоящее время закон запрещает розничную торговлю табачной продукцией в учреждениях образования и культуры, медицинских организациях, на территориях железнодорожных, автомобильных вокзалов, в аэропортах.

При этом законодательство не содержит нормы, запрещающей розничную торговлю табачными изделиями на автомобильных заправочных станциях (АЗС).

Потребление табачной продукции в зоне АЗС запрещено законом и представляет собой значительную опасность, - подчеркнул Хамзаев.

Основные покупатели на АЗС — клиенты-автомобилисты, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения, - заявил законодатель.

"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций", — говорится в обращении.
24
#табак #сигареты

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