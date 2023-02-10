В РФ могут запретить продавать сигареты на заправках

Отмечается, что основные покупатели на АЗС – клиенты-автомобилисты, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения.





Он отметил, что в последние годы в РФ предпринимаются значительные усилия, направленные на формирование здорового образа жизни в обществе.



Одной из основных задач является снижение потребления табачной продукции.



По его словам, в настоящее время закон запрещает розничную торговлю табачной продукцией в учреждениях образования и культуры, медицинских организациях, на территориях железнодорожных, автомобильных вокзалов, в аэропортах.



При этом законодательство не содержит нормы, запрещающей розничную торговлю табачными изделиями на автомобильных заправочных станциях (АЗС).



Потребление табачной продукции в зоне АЗС запрещено законом и представляет собой значительную опасность, - подчеркнул Хамзаев.



Основные покупатели на АЗС — клиенты-автомобилисты, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения, - заявил законодатель.



"В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций", — говорится в обращении. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу табачной продукции на территориях заправочных станций, - передает RT Он отметил, что в последние годы в РФ предпринимаются значительные усилия, направленные на формирование здорового образа жизни в обществе.Одной из основных задач является снижение потребления табачной продукции.По его словам, в настоящее время закон запрещает розничную торговлю табачной продукцией в учреждениях образования и культуры, медицинских организациях, на территориях железнодорожных, автомобильных вокзалов, в аэропортах.При этом законодательство не содержит нормы, запрещающей розничную торговлю табачными изделиями на автомобильных заправочных станциях (АЗС).Потребление табачной продукции в зоне АЗС запрещено законом и представляет собой значительную опасность, - подчеркнул Хамзаев.Основные покупатели на АЗС — клиенты-автомобилисты, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём также является негативным фактором в вопросе безопасности дорожного движения, - заявил законодатель."В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций", — говорится в обращении.