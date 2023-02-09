Спасатели уничтожили ручную гранату РГО с запалом

Граната была передана спасателям полицейскими.

Сегодня в 14:30 на специализированном полигоне спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожили ручную гранату РГО с запалом.



Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, граната была передана спасателям сотрудниками полиции МО МВД России по Добринскому району.



Липчанам напоминают правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета: нужно немедленно сообщить информацию по телефонам 01, 02. При этом желательно представиться и сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения.



Нельзя предпринимать никаких самостоятельных действий, трогать, перемещать, закрывать чем-либо этот предмет. Нельзя пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой. Нельзя оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия. Все эти действия могут привести к несанкционированному взрыву.



До прибытия полиции следует принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться самим к нему в радиусе до 50-100 метров.