сегодня, 17:07
Производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки
В РФ образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок. Это связано с антироссийскими санкциями ЕС — пленка для мясной продукции поставлялась с семи европейских заводов.
В Минпромторге сочли целесообразным проработать вопрос совместно с Минсельхозом. При этом в ведомствах добавили: большинство мясоперерабатывающих предприятий сегодня обеспечены компонентами для бесперебойной работы.Оболочку поставляли в РФ с семи крупнейших иностранных заводов, которые ввели санкции против РФ. Среди них — бельгийский производитель ViskoTeepak, немецкий Walsroder и другие.Речь идет о фиброузной оболочке, которая считается лучшей на рынке, пояснили в НСМ. Ее отличает высокая влаго- и дымопроницаемость, прочность, высокая растяжимость. По данным союза, сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится.
«В этом году льготное кредитование для мясной отрасли продлевать не стали, хотя производители нуждаются в финансовой поддержке для формирования товарного запаса дефицитного сырья», — рассказал «Известиям» гендиректор мясокомбината «Дымов» Егор Дуда.