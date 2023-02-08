В России

сегодня, 17:07

Производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки

101
#санкции

В РФ образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок. Это связано с антироссийскими санкциями ЕС — пленка для мясной продукции поставлялась с семи европейских заводов. 

Сейчас срок доставки достигает 10 месяцев — сырье привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту. Производители вынуждены запасаться этим товаром почти на год вперед из-за чего их затраты выросли на 25–70%. Для поддержки отрасли Национальный союз мясопереработчиков (НСП) попросил у правительства продлить на 2023 год действие краткосрочных льготных и инвестиционных кредитов.

В Минпромторге сочли целесообразным проработать вопрос совместно с Минсельхозом. При этом в ведомствах добавили: большинство мясоперерабатывающих предприятий сегодня обеспечены компонентами для бесперебойной работы.Оболочку поставляли в РФ с семи крупнейших иностранных заводов, которые ввели санкции против РФ. Среди них — бельгийский производитель ViskoTeepak, немецкий Walsroder и другие.Речь идет о фиброузной оболочке, которая считается лучшей на рынке, пояснили в НСМ. Ее отличает высокая влаго- и дымопроницаемость, прочность, высокая растяжимость. По данным союза, сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится.

«В этом году льготное кредитование для мясной отрасли продлевать не стали, хотя производители нуждаются в финансовой поддержке для формирования товарного запаса дефицитного сырья», — рассказал «Известиям» гендиректор мясокомбината «Дымов» Егор Дуда.
101
#санкции

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#интернет-торговля
Алкоголь предлагают продавать в Сети по QR-кодам

сегодня, 17:04

В России
Дети-сироты смогут бесплатно получить второе профобразование
#дети-сироты #образование
Дети-сироты смогут бесплатно получить второе профобразование

сегодня, 15:54

В России
Кабмин обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет
#бизнес #налоги
Кабмин обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

сегодня, 13:20

В России
Экспортные цены на уголь стали приходить в равновесие
#уголь #цены #экспорт
Экспортные цены на уголь стали приходить в равновесие

сегодня, 12:46

В России
В книжных магазинах появились карты РФ с новыми регионами
#карта #новые регионы
В книжных магазинах появились карты РФ с новыми регионами

сегодня, 11:23

В России
В МИД заявили, что в 2022 году от гражданства РФ отказались 4306 человек
#гражданство
В МИД заявили, что в 2022 году от гражданства РФ отказались 4306 человек

сегодня, 10:39

В России