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24 минуты назад

Число жертв землетрясения в Турции достигло 6234 человек

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#землетрясение в Турции

Погибли 6 234 человека и 37 011 человек пострадали на данный момент.

Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек, ранения и травмы получили свыше 37 тысяч, - сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

"Погибли 6 234 человека и 37 011 граждан ранены на данный момент", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 5894 погибших и 34 810 пострадавших, - передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.

В десяти пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, там объявили режим чрезвычайного положения. Кроме того, землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакию, Хаму и Тартус. Там погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.
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#землетрясение в Турции

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