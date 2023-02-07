Жильцы дома по улице Папина получат перерасчет за неправомерное повышение платы за содержание жилья

Управляющей компании ООО «Металлург» было выдано предписание о произведении перерасчета, но компания с этим не согласилась и обратилась в суд - уже два суда встали на сторону ГЖИ.

В ГЖИ обратились жильцы дома №25 по улице Папина в Липецке, и Госжилинспекция проверила управляющую компанию ООО «Металлург» на предмет повышения платы за содержание жилья.



«Сотрудники ГЖИ выявили, что индексация размера платы за содержание жилья установлена неправомерно. Управляющая компания ссылалась на условия договора управления, в котором предусмотрено право один раз в год в одностороннем порядке изменять тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома согласно коэффициенту инфляции. Однако законодательство дает право изменять тариф только при условии определения конкретного механизма корректировки стоимости услуг. При этом формулировки порядка определения корректировки должны содержать указания на механизм индексации. Госжилинспекция установила, что эти условия не были выполнены управляющей организацией», - сообщает Госжилинспекция Липецкой области.



ООО «Металлург» было выдано предписание о произведении перерасчета, но компания с этим не согласилась и обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением об отмене.



Суд согласился с доводами Госжилинспекции и признал предписание действительным. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Липецкой области.