В России
43 минуты назад
Минфин почти втрое увеличит объем продажи юаней по бюджетному правилу
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С 7 февраля по 6 марта ежедневный объем продажи юаней составит 8,9 млрд рублей.
С 7 февраля по 6 марта 2023 года Минфин будет ежедневно продавать китайские юани в рамках бюджетного правила на сумму 8,9 млрд рублей, - сообщает министерство. Таким образом, объем продажи юаней вырастет почти в три раза: с 13 января по 6 февраля объем продажи китайской валюты Минфином составлял 3,2 млрд рублей в день.
В Минфине пояснили, что увеличение объема продажи юаней по бюджетному правилу связано с сокращением нефтегазовых доходов российского бюджета. По оценке министерства, он недополучил уже 52,1 млрд рублей таких доходов. В феврале этот объем недополученных доходов может составить еще 108 млрд рублей. В министерстве уточнили, что снижение нефтегазовых доходов бюджета в январе этого года произошло на фоне уменьшения объемов экспортной пошлины за газ. Чтобы компенсировать это снижение, Минфин решил направить на продажу китайских юаней порядка 160,2 млрд рублей.
Центробанк с 13 января начал закупки китайских юаней в рамках бюджетного правила. Операции проходят на Мосбирже. Торги идут в валютной секции в паре "китайский юань-рубль" со сроками расчетов "завтра". Курс доллара на этом фоне упал на 1,35 руб.
Ранее сообщалось, что Минфин может выделить ЦБ 80 млрд рублей. для продажи на внутреннем рынке с 7 февраля по 6 марта для компенсации сокращения нефтегазовых доходов.
В Минфине говорили, что операции на внутреннем валютном рынке возобновили для "повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижение изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы". До этого торги не проводились в течение десяти месяцев, - пишет "Ъ".
В Минфине пояснили, что увеличение объема продажи юаней по бюджетному правилу связано с сокращением нефтегазовых доходов российского бюджета. По оценке министерства, он недополучил уже 52,1 млрд рублей таких доходов. В феврале этот объем недополученных доходов может составить еще 108 млрд рублей. В министерстве уточнили, что снижение нефтегазовых доходов бюджета в январе этого года произошло на фоне уменьшения объемов экспортной пошлины за газ. Чтобы компенсировать это снижение, Минфин решил направить на продажу китайских юаней порядка 160,2 млрд рублей.
Центробанк с 13 января начал закупки китайских юаней в рамках бюджетного правила. Операции проходят на Мосбирже. Торги идут в валютной секции в паре "китайский юань-рубль" со сроками расчетов "завтра". Курс доллара на этом фоне упал на 1,35 руб.
Ранее сообщалось, что Минфин может выделить ЦБ 80 млрд рублей. для продажи на внутреннем рынке с 7 февраля по 6 марта для компенсации сокращения нефтегазовых доходов.
В Минфине говорили, что операции на внутреннем валютном рынке возобновили для "повышение стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижение изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы". До этого торги не проводились в течение десяти месяцев, - пишет "Ъ".
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