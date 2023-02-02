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На рыбаков и конькобежцев составили 13 протоколов

2 485
#рыбалка #лёд #спасатели
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На рыбаков и конькобежцев составили 13 протоколов

С начала февраля такие рейды стали ежедневными.

С начала зимнего сезона в ходе рейдов по водоёмам на нарушителей: любителей зимней рыбалки и конькобежцев составлено 13 протоколов. Такие данные приводит управление по делам ГО и ЧС Липецка.

Спасатели побывали на Центральном пляже, пляжах НЛМК, ЛТЗ, Сокольский, набережной реки Воронеж, Ниженке, на Силикатных озёрах, прудах Опытной станции и микрорайона «Елецкий».

С начала февраля такие рейды стали ежедневными. 2 февраля спасатели проверили ситуацию на Силикатных озёрах, а вчера - на реке Воронеж в районе пляжа НЛМК.

Липчанам также напоминают, что в январе под водой оказались три автомобиля: в реках Лебедянского и Добровского районов, а также на дне Матырского водохранилища. Водолазам и спасателям управления ГПСС Липецкой области пришлось изрядно потрудиться, доставая утонувшую технику.

Фото - lip-go.ru

2 485
#рыбалка #лёд #спасатели
3

Комментарии (2)

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vlad

39 минут назад
Однако, это не помешало провести соревнования на Матырском водохранилище.
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нуину

49 минут назад
Чё за бред?
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