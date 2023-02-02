На рыбаков и конькобежцев составили 13 протоколов

С начала февраля такие рейды стали ежедневными.

С начала зимнего сезона в ходе рейдов по водоёмам на нарушителей: любителей зимней рыбалки и конькобежцев составлено 13 протоколов. Такие данные приводит управление по делам ГО и ЧС Липецка.Спасатели побывали на Центральном пляже, пляжах НЛМК, ЛТЗ, Сокольский, набережной реки Воронеж, Ниженке, на Силикатных озёрах, прудах Опытной станции и микрорайона «Елецкий».С начала февраля такие рейды стали ежедневными. 2 февраля спасатели проверили ситуацию на Силикатных озёрах, а вчера - на реке Воронеж в районе пляжа НЛМК.Липчанам также напоминают, что в январе под водой оказались три автомобиля: в реках Лебедянского и Добровского районов, а также на дне Матырского водохранилища. Водолазам и спасателям управления ГПСС Липецкой области пришлось изрядно потрудиться, доставая утонувшую технику.