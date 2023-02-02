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Погранслужба Финляндии заявила о высоком риске аварий танкеров с российской нефтью
Пограничники утверждают, что в данный момент в России используют значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года.
"Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки нефти", - говорится в информационном бюллетене Пограничной охраны Финляндии.
Пограничники утверждают, что в настоящее время в России эксплуатируются значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года, такие как бывший MT Mastera (в настоящее время называется MT Alma), который планировалось сдать на металлолом несколько лет назад, - передает РИА Новости.
"Наибольшие риски с точки зрения безопасности представляет собой общее состояние конструкций и оборудования корабля, которое ухудшается", - подчеркивается в сообщении.
Пограничники предупреждают, что, возможно, трафик российской нефти может измениться и таким образом, что крупные суда ледового класса будут перегружаться на более мелкие танкеры в южной части Балтийского моря, и постоянно следят как за изменениями в составе судов, так и транспортными потоками в Балтийском море.