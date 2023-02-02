В мире

13 минут назад

Погранслужба Финляндии заявила о высоком риске аварий танкеров с российской нефтью

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#танкеры #Финляндия

Пограничники утверждают, что в данный момент в России используют значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года.

Экспорт российской нефти несет угрозу экологической безопасности Балтийского моря, так как для поставок компании массово используют старые танкеры, состояние которых вызывает вопросы, - считает Пограничная охрана Финляндии.

"Суда, используемые для перевозки нефти в России, вызывают опасения по поводу безопасности транспортировки нефти", - говорится в информационном бюллетене Пограничной охраны Финляндии.

Пограничники утверждают, что в настоящее время в России эксплуатируются значительно более старые нефтяные танкеры, чем до февраля 2022 года, такие как бывший MT Mastera (в настоящее время называется MT Alma), который планировалось сдать на металлолом несколько лет назад, - передает РИА Новости.

"Наибольшие риски с точки зрения безопасности представляет собой общее состояние конструкций и оборудования корабля, которое ухудшается", - подчеркивается в сообщении.

Пограничники предупреждают, что, возможно, трафик российской нефти может измениться и таким образом, что крупные суда ледового класса будут перегружаться на более мелкие танкеры в южной части Балтийского моря, и постоянно следят как за изменениями в составе судов, так и транспортными потоками в Балтийском море.
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#танкеры #Финляндия

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