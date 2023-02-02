В России
54 минуты назад
В Ростове у торгового центра произошла стрельба
Стрелявший скрылся на автомобиле. Предварительно, никто не пострадал. Объявлен план "Перехват".
Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра "Золотой Вавилон" в Ростове-на-Дону. Стрелявший успел скрыться на автомобиле до приезда полиции, - передает Bfm.ru.
В полицию поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров на Западном. О каком торговом центре идет речь, в МВД не уточнили. Но судя по сообщениям telegram-каналов, находится он на Еременко/Малиновского.
К моменту прибытия полицейских, стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МВД.
В городе объявлены планы "Сирена" и "Перехват" по поиску злоумышленника.
По данным telegram-каналов, злоумышленник передвигается на "Ниссан Икс-трейл" черного цвета. Его заметили на проспекте Стачки, - пишет "Блокнот Ростов".
В полицию поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров на Западном. О каком торговом центре идет речь, в МВД не уточнили. Но судя по сообщениям telegram-каналов, находится он на Еременко/Малиновского.
К моменту прибытия полицейских, стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МВД.
В городе объявлены планы "Сирена" и "Перехват" по поиску злоумышленника.
По данным telegram-каналов, злоумышленник передвигается на "Ниссан Икс-трейл" черного цвета. Его заметили на проспекте Стачки, - пишет "Блокнот Ростов".