В России

54 минуты назад

В Ростове у торгового центра произошла стрельба

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#стрельба #перехват

Стрелявший скрылся на автомобиле. Предварительно, никто не пострадал. Объявлен план "Перехват".

Неизвестный открыл стрельбу возле торгового центра "Золотой Вавилон" в Ростове-на-Дону. Стрелявший успел скрыться на автомобиле до приезда полиции, - передает Bfm.ru.

В полицию поступила информация о стрельбе возле одного из торговых центров на Западном. О каком торговом центре идет речь, в МВД не уточнили. Но судя по сообщениям telegram-каналов, находится он на Еременко/Малиновского.

К моменту прибытия полицейских, стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МВД.

В городе объявлены планы "Сирена" и "Перехват" по поиску злоумышленника.

По данным telegram-каналов, злоумышленник передвигается на "Ниссан Икс-трейл" черного цвета. Его заметили на проспекте Стачки, - пишет "Блокнот Ростов".

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#стрельба #перехват

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