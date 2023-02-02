сегодня, 15:39
Верховный суд России разъяснит детали расчета налога на имущество
ВС рассмотрит спор о том, как определить назначение недвижимого имущества организации. Дело имеет важное значение, так как влияет на налогообложение.
Прецедентное для бизнеса решение судебная инстанция вынесет в рамках спора Сбербанка со столичными властями. По словам юристов, Верховный суд РФ может пересмотреть действующий в практике подход и в этом случае многие предприятия утратят право на льготы.
Ставка налога на имущество организаций находится в пределах 2–2,2%, но главный вопрос — от какой стоимости его считать. Дороже всего обходятся объекты недвижимости, предназначенные под офисы, торговые помещения или общепит, поскольку предполагается, что собственник получает прибыль. Для них Налоговый кодекс РФ (НК) предусматривает расчет от кадастровой стоимости, близкой к рыночной. Для остальных объектов (в основном производственные площади и склады) налог считается от среднегодовой стоимости, которая, как правило, меньше кадастровой в разы, поскольку основана на остаточной стоимости имущества.
Каждый регион, исходя из назначения помещения или здания, ежегодно составляет перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом от кадастровой стоимости.
Специальные органы проверяют, как фактически используется имущество, по итогам перечень может корректироваться либо предоставляется льгота по налогу.
В Москве проверки проводит госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Если налогоплательщик не согласен с включением объекта в перечень облагаемых по кадастру, он может оспорить решение в суде.
Главная проблема в том, что в законе нет четкого определения офиса и не всегда ясно, по каким критериям объекты вносят в перечень облагаемых налогом по более высокой, кадастровой стоимости, - отмечают эксперты.
Однако, по их словам, судебная практика последних лет складывалась в пользу бизнеса. "Арбитражные суды поддерживали логику о том, что полную ставку налога нужно платить в случае сдачи помещений в аренду под офисы, а при размещении административного персонала без извлечения рентного дохода есть право на льготу", - заявили специалисты.
Теперь все может измениться. Верховный суд счел заслуживающими внимания доводы госинспекции, и если коллегия закрепит подход, это "сузит поле возможностей для налоговой оптимизации". Эксперты полагают, что позиция ВС "будет иметь определяющее значение для бизнеса и в случае поддержки доводов госоргана может положить конец череде споров, рассмотренных в пользу налогоплательщиков".