Происшествия

сегодня, 12:57

«Погас свет, а потом увидели пламя»: на проспекте Победы горел ногтевой салон

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#Пожар
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«Погас свет, а потом увидели пламя»: на проспекте Победы горел ногтевой салон

Пожар вспыхнул в пустом помещении. Его площадь составила 10 квадратных метров. 

Сегодня в полдень на цокольном этаже дома №106а по проспекту Победы горел ногтевой салон. Как сообщает ГУ МЧС  по Липецкой области, салон тушили пять пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В цокольном этаже здания работают ещё несколько организаций. Работницы одной из них говорят, что в их помещении погас свет, а затем они услышали хлопок. Ногтевой салон в этот момент был закрыт - сегодня он не работает. Девушки увидели пламя за его дверью и тут же вызвали пожарных.

Пожар обошёлся без пострадавших. 
4 759
#Пожар
1

Комментарии (4)

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Патриот

29 минут назад
Мдеее, Европейский путь развития он такой..
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Липландия

36 минут назад
Мдеее, да было б впрок. А то как инкубаторши, не отличишь. А самое ржачное, что ни одна красивей не стала. Это как бы сказать от природы дается...
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Мдеее

40 минут назад
Во всем мире от этой фигни отказываются, а наши колхозницы до сих пор лепят на себя стразики реснички бровки
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Мимо проходил

46 минут назад
Да ладно, от блеска красоты на ногтях , искра в глазах произошла , а пары ацетона ,вот и воспламенилось. Значит красиво делают.
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