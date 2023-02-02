«Погас свет, а потом увидели пламя»: на проспекте Победы горел ногтевой салон

Пожар вспыхнул в пустом помещении. Его площадь составила 10 квадратных метров.



В цокольном этаже здания работают ещё несколько организаций. Работницы одной из них говорят, что в их помещении погас свет, а затем они услышали хлопок. Ногтевой салон в этот момент был закрыт - сегодня он не работает. Девушки увидели пламя за его дверью и тут же вызвали пожарных.

Сегодня в полдень на цокольном этаже дома №106а по проспекту Победы горел ногтевой салон. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, салон тушили пять пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.Пожар обошёлся без пострадавших.