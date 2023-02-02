Происшествия

сегодня, 09:54

22-летняя женщина из Грязей не захотела работать и теперь отправится в колонию

3 900
#кража
2
22-летняя женщина из Грязей не захотела работать и теперь отправится в колонию

Попавшейся на краже женщине заменены неотбытые 104 часа обязательных работ на 13 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Грязинский городской суд Липецкой области рассмотрел представление начальника УФСИН России по Липецкой области о заключении под стражу 22-летней осужденной.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, молодая женщина была осуждена за кражу и приговорена к 400 часам обязательных работ, но злостно уклонялась от отбывания наказания.

В результата постановлением мирового судьи Грязинского судебного участка №1 женщине заменены неотбытые 104 часа обязательных работ на 13 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Но женщина уклонялась от получения этого постановления и была объявлена в розыск. Теперь её задержали и направили в колонию-поселение под конвоем.
3 900
#кража
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Всевидящий

11 минут назад
Не захотела работать и теперь отправится в колонию. Можно подумать она в колонии захочет работать.
ответить

123

19 минут назад
Две недели отбудет и потом опять за старое возьмется
ответить

60+

49 минут назад
Живёт по понятиям не работает , будет в авторитете .
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пропал 13-летний мальчик
#пропавшие без вести
В Липецке пропал 13-летний мальчик

47 минут назад

Происшествия
17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок
#Наркотики
17-летний студент попался на «закладках», ему грозит серьёзный срок

47 минут назад

Происшествия
На Октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка
#авария #ДТП
На Октябрьской столкнулись «Хендай» и «Опель»: пострадала 21-летняя девушка

сегодня, 08:39

Происшествия
17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов
#мошенничество
4
17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов

сегодня, 08:03

Происшествия
В Грязинском районе 75-летней женщине вернули отданные мошенникам 100 000 рублей
#мошенничество
4
В Грязинском районе 75-летней женщине вернули отданные мошенникам 100 000 рублей

вчера, 17:26

Происшествия
Бывшему сотруднику ДПС дали 7 лет колонии за вымогательство взятки с трезвого водителя
#взятка #вымогательство
27
Бывшему сотруднику ДПС дали 7 лет колонии за вымогательство взятки с трезвого водителя

вчера, 17:01

Происшествия