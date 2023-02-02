сегодня, 09:54
22-летняя женщина из Грязей не захотела работать и теперь отправится в колонию
Попавшейся на краже женщине заменены неотбытые 104 часа обязательных работ на 13 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, молодая женщина была осуждена за кражу и приговорена к 400 часам обязательных работ, но злостно уклонялась от отбывания наказания.
В результата постановлением мирового судьи Грязинского судебного участка №1 женщине заменены неотбытые 104 часа обязательных работ на 13 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Но женщина уклонялась от получения этого постановления и была объявлена в розыск. Теперь её задержали и направили в колонию-поселение под конвоем.
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