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47 минут назад

В Чебоксарах на машину с людьми упала снежная глыба

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#падение с крыши #снежная глыба

В салоне автомобиля находились женщина и ребенок.

В Чебоксарах снегом завалило машину. В салоне находились женщина и ребенок, - сообщают местные паблики в соцсетях со ссылкой на очевидцев.

На Энтузиастов, 25 с крыши торгового центра на машину свалилась груда снега, - пишет портал Про Город Чебоксары.

По словам очевидца, в этот момент в легковушке находились женщина и ребенок. После случившегося они самостоятельно покинули автомобиль. К машине подбежал владелец автомобиля.

"С людьми все в порядке. Выбило стекла от удара и крышу согнуло", - сообщил очевидец.

Работники убирали снег.
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#падение с крыши #снежная глыба

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