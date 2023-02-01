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47 минут назад
В Чебоксарах на машину с людьми упала снежная глыба
В салоне автомобиля находились женщина и ребенок.
В Чебоксарах снегом завалило машину. В салоне находились женщина и ребенок, - сообщают местные паблики в соцсетях со ссылкой на очевидцев.
На Энтузиастов, 25 с крыши торгового центра на машину свалилась груда снега, - пишет портал Про Город Чебоксары.
По словам очевидца, в этот момент в легковушке находились женщина и ребенок. После случившегося они самостоятельно покинули автомобиль. К машине подбежал владелец автомобиля.
"С людьми все в порядке. Выбило стекла от удара и крышу согнуло", - сообщил очевидец.
Работники убирали снег.
На Энтузиастов, 25 с крыши торгового центра на машину свалилась груда снега, - пишет портал Про Город Чебоксары.
По словам очевидца, в этот момент в легковушке находились женщина и ребенок. После случившегося они самостоятельно покинули автомобиль. К машине подбежал владелец автомобиля.
"С людьми все в порядке. Выбило стекла от удара и крышу согнуло", - сообщил очевидец.
Работники убирали снег.