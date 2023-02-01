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В Туле мужчина убил 7-летнего пасынка в присутствии его матери и четверых детей

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#убийство #дети

В момент убийства 7-летнего мальчика в квартире находилась его мать и четверо детей.

Утром 1 февраля в Туле в квартире жилого дома на ул. Володарского д. Варваровка было обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти, - сообщает прокуратура региона.

Было установлено, что на момент происшествия в квартире находились отчим ребенка, его 31-летняя мать, а также четверо других детей. Отчим после вызова скорой помощи спешно покинул квартиру, однако был задержан. Он был доставлен в управление для проведения с ним следственных действий.

По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело об убийстве по ч. 2 ст. 105 УК РФ, - сообщает СК РФ по региону.

Работу правоохранительных органов на месте координировал прокурор области Александр Грицаенко.

Установление всех обстоятельств произошедшего, точной причины смерти ребенка, а также принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела, контролируются прокуратурой области. Кроме того, проверяются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в данной семье. Также прокуроры дадут оценку деятельности системы органов профилактики правонарушений несовершеннолетних по работе с семьей.
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#убийство #дети

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