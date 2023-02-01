С начала недели в Липецкой области растет суточная заболеваемость COVID-19

За последние сутки в регионе выявлены 45 новых случаев заболевания. 30 января сообщалось о 35 новых случаях.

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрированы 45 новых случаев COVID-19, госпитализированы пятеро из заболевших, выздоровели 30 человек. Смертельных исходов болезни нет. С начала недели суточная заболеваемость значительно выросла — 30 января сообщалось о 30 случаях коронавирусной инфекции, 31 января — о 37-ми.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в области зарегистрированы 176 863 случая COVID-19, выздоровели 172 508 человек, умерли — 3 950.



Рост заболеваемости наблюдается во всех регионах Черноземья. В Воронежской области за сутки выявлены 142 случая COVID-19, в Тульской области — 41, в Рязанской — 39, в Тамбовской — 37, в Курской — 34, в Орловской области — 30.



В России за сутки зарегистрированы 8 504 случая COVID-19, госпитализированы 1 169 из заболевших, выздоровели 6 729 человек, умер 41 человек.



С начала эпидемии в стране выявлены 21 958 696 случаев COVID-19, выздоровели 21 356 008 человек, умерли 395 108 человек.