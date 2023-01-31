В России
сегодня, 16:17
Правительство утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответе на потолок цен на нефть
100
Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина об ответе на потолок цен на нефть.
Правительство РФ дало разъяснения по реализации указа Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, - отмечается в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.
"Министерству энергетики до 1 марта 2023 года (поручили) утвердить по согласованию с Министерством финансов порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", — говорится в документе.
Помимо этого, физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.
Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из РФ в государства Евразийского экономического союза будет запрещена, - говорится в постановлении.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но тут предельная цена еще не известна.
Как сообщил в январе американский Минфин, Вашингтон и его союзники установят два потолка цен на российские нефтепродукты в зависимости от категории. Кроме того, в марте западная коалиция намерена пересмотреть потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года, - передает РИА Новости.
"Министерству энергетики до 1 марта 2023 года (поручили) утвердить по согласованию с Министерством финансов порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт", — говорится в документе.
Помимо этого, физическим и юридическим лицам, экспортирующим российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя.
Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из РФ в государства Евразийского экономического союза будет запрещена, - говорится в постановлении.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но тут предельная цена еще не известна.
Как сообщил в январе американский Минфин, Вашингтон и его союзники установят два потолка цен на российские нефтепродукты в зависимости от категории. Кроме того, в марте западная коалиция намерена пересмотреть потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.
Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года, - передает РИА Новости.
100