В Венгрии за 2022 год выросло число компаний с участием РФ

С 24 февраля 2022 года в Венгрии было основано 77 компаний "с российскими интересами". Это более 11% от общего числа компаний с российским участием.





Сейчас в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которых является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Согласно данным о выручке за 2021 год, прибыль 24 компаний превысила 500 млн форинтов ($1,4 млн).



Отмечается, что в 2023 году к 27 января было зарегистрировано всего три компании, связанные с Россией.



Со времени вспышки коронавируса в Венгрии ежегодно создавалось примерно по 50–60 российских компаний.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отменить антироссийские санкции и начать мирные переговоры. По его мнению, Венгрия должна остаться в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера. В Венгрии с конца февраля 2022 года были зарегистрированы 77 связанных с Россией компаний, всего в стране действует 671 компания, связанная с Россией, - пишет "Ъ" Сейчас в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которых является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Согласно данным о выручке за 2021 год, прибыль 24 компаний превысила 500 млн форинтов ($1,4 млн).Отмечается, что в 2023 году к 27 января было зарегистрировано всего три компании, связанные с Россией.Со времени вспышки коронавируса в Венгрии ежегодно создавалось примерно по 50–60 российских компаний.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отменить антироссийские санкции и начать мирные переговоры. По его мнению, Венгрия должна остаться в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.