В мире

49 минут назад

В Венгрии за 2022 год выросло число компаний с участием РФ

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#экономика

С 24 февраля 2022 года в Венгрии было основано 77 компаний "с российскими интересами". Это более 11% от общего числа компаний с российским участием.

В Венгрии с конца февраля 2022 года были зарегистрированы 77 связанных с Россией компаний, всего в стране действует 671 компания, связанная с Россией, - пишет "Ъ".

Сейчас в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которых является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Согласно данным о выручке за 2021 год, прибыль 24 компаний превысила 500 млн форинтов ($1,4 млн).

Отмечается, что в 2023 году к 27 января было зарегистрировано всего три компании, связанные с Россией.

Со времени вспышки коронавируса в Венгрии ежегодно создавалось примерно по 50–60 российских компаний.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отменить антироссийские санкции и начать мирные переговоры. По его мнению, Венгрия должна остаться в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.
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#экономика

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