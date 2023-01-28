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В Гааге полиция задержала более 200 человек в ходе акции протеста

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Правоохранительными органами в Гааге были задержаны более 200 человек во время протестной демонстрации против выделения властями страны субсидий на добычу нефти, газа и угля, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Акция была организована движением Extinction Rebellion. По данным правоохранительных органов, "задержаны сотни людей". Их точное количество не уточняется, однако "речь идет не менее чем о 200 активистах", утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на полицию.

Участие в демонстрации приняли тысячи людей. Протестующие перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Ранее полиция и мэрия просили демонстрантов не подвергать опасности дорожное движение, однако эти призывы были по большей части проигнорированы. Изначально блюстители порядка просто вывозили активистов с места демонстрации, однако затем начали проводить задержания. В участки доставлены не менее 500 человек.

Сейчас трасса свободна от манифестантов. Кроме того, пожарные службы снимают со столбов дорожного освещения активистов, которые не хотят спускаться по требованию полицейских.
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