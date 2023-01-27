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49 минут назад

В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну

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#Казахстан #правила въезда

Сейчас власти Казахстана проводят миграционную реформу, включающую изменение визовых правил и порядка получения права на постоянное проживание.

В Казахстане 27 января вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну, отменяющие так называемый "визаран" - возможность многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы, - передает РИА Новости.

Согласно обновленным миграционным правилам, теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы — не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода, таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь.

Ранее начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров сообщал, что внесенные в законодательство изменения приводят его в соответствие с международной практикой, так как во многих странах пребывание иностранцев более чем на 90 суток требует оформления соответствующих документов — виз, разрешений на временное или постоянное пребывание. В частности, аналогичные правила и сроки пребывания для казахстанцев существуют во многих странах, в том числе в Белоруссии, России и на Украине.

По его словам, "закон обратной силы не имеет", поэтому новые правила будут распространяться только на тех мигрантов, которые въедут в страну после 27 января.

Правило "90/180" не будет применяться к тем, кто прибыл в Казахстан по визе, так как для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы, а также на тех, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание (РВП). Для обладателей РВП срок пребывания определяется сроком действия документа, который, в свою очередь, зависит от продолжительности действия трудового контракта.

В настоящее время на стадии публичного обсуждения находится проект еще одного изменения в миграционные правила, согласно которому иностранцы, обладающие востребованными профессиями, получат преимущество при обращении за разрешением на постоянное проживание в Казахстане.

Согласно документу, при обращении за разрешением на постоянное проживание иностранцам, владеющим рядом специальностей, не придется подтверждать свою платежеспособность. В перечень таких специальностей включены врачи, инженеры, агрономы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармакологи, химики, экологи, специалисты в сфере информационных технологий, преподаватели вузов в сфере здравоохранения, инженерно-педагогические работники технического и профессионального образования и другие.
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#Казахстан #правила въезда

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