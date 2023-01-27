Происшествия

29 минут назад

В ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе пострадал пассажир автомобиля «ГАЗ»

2 282
#ДТП
В ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе пострадал пассажир автомобиля «ГАЗ»
Вечером 26 января в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись грузовик «Рено» под управлением 64-летнего мужчины и автомобиль «ГАЗ» с 62-летним мужчиной за рулём.

Как сообщает ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП 29-летний пассажир автомобиля «ГАЗ» был доставлен в больницу.

Днём 26 января в Липецке на улице Советской столкнулись автомобиль «Киа» с 34-летней женщиной за рулем и автобус «Мерседес» под управлением 46-летнего водителя. В результате пострадала водитель «Киа».

6667bc0943a42545ca8c4ac13059d052.jpg

Накануне вечером в Грязинском районе на трассе Липецк – Грязи, по предварительным данным, 69-летний водитель «Рено» сбил 53-летню женщину. Пострадавшая госпитализирована.

2 282
#ДТП

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лавочница

4 минуты назад
Эх мужики, хуже баб водить стали, ну каждый день аварии
ответить

Свидетель

8 минут назад
Не каждому дано водить большую машину
ответить

Еще в рубрике

Кражу двух свитеров записала камера видеонаблюдения
#кража
Кражу двух свитеров записала камера видеонаблюдения

16 минут назад

Происшествия
На улице Папина устраняют утечку воды
#отключение воды
На улице Папина устраняют утечку воды

25 минут назад

Происшествия
Водитель накопил штрафов ГИБДД на 68 000 рублей — его «Фольксваген» арестовали
#приставы #ГИБДД
6
Водитель накопил штрафов ГИБДД на 68 000 рублей — его «Фольксваген» арестовали

вчера, 17:26

Происшествия
Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина
#ДТП
24
Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина

вчера, 16:52

Происшествия
39-летний мужчина зарегистрировал у себя в доме девять человек
#миграция #иностранцы
4
39-летний мужчина зарегистрировал у себя в доме девять человек

вчера, 16:40

Происшествия
Дедушка заплатит 200 000 рублей сбитой его 17-летним внуком 9-летней девочке
#ДТП
7
Дедушка заплатит 200 000 рублей сбитой его 17-летним внуком 9-летней девочке

вчера, 15:40

Происшествия