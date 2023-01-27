29 минут назад
В ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе пострадал пассажир автомобиля «ГАЗ»
Как сообщает ГИБДД УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП 29-летний пассажир автомобиля «ГАЗ» был доставлен в больницу.
Днём 26 января в Липецке на улице Советской столкнулись автомобиль «Киа» с 34-летней женщиной за рулем и автобус «Мерседес» под управлением 46-летнего водителя. В результате пострадала водитель «Киа».
Накануне вечером в Грязинском районе на трассе Липецк – Грязи, по предварительным данным, 69-летний водитель «Рено» сбил 53-летню женщину. Пострадавшая госпитализирована.
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