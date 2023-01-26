Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина

Днем на перекрестке улиц Советской и Пушкина в Липецке столкнулся автобус «Мерседес» по 315-го маршрута с автомобилем «КИА».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 34-летняя водитель «Киа Рио» при выезде с улицы Пушкина не предоставила преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге маршрутному автобусу «Мерседес» под управлением 46-летнего.- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля, - дополнили в полиции.