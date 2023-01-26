Происшествия
сегодня, 16:52
Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина
Днем на перекрестке улиц Советской и Пушкина в Липецке столкнулся автобус «Мерседес» по 315-го маршрута с автомобилем «КИА».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 34-летняя водитель «Киа Рио» при выезде с улицы Пушкина не предоставила преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге маршрутному автобусу «Мерседес» под управлением 46-летнего.
- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля, - дополнили в полиции.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 34-летняя водитель «Киа Рио» при выезде с улицы Пушкина не предоставила преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге маршрутному автобусу «Мерседес» под управлением 46-летнего.
- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля, - дополнили в полиции.
Жора
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