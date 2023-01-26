Происшествия

сегодня, 16:52

Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина

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#ДТП
Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина
Днем на перекрестке улиц Советской и Пушкина в Липецке столкнулся автобус «Мерседес» по 315-го маршрута с автомобилем «КИА».

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 34-летняя водитель «Киа Рио» при выезде с улицы Пушкина не предоставила преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге маршрутному автобусу «Мерседес» под управлением 46-летнего. 

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- В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля, - дополнили в полиции.

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#ДТП

Комментарии (8)

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Жора

20 минут назад
Закрыть выезд с ул Пушкина и вопрос решон
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+

29 минут назад
Собачник, может, просто не выдавать водительские удовольствия невменяемым?!..
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Собачник

56 минут назад
Гость., совсем куку? все предприятия на советской.. она центральная улица города и автобусы пустить по первомайской. пфф.. запретить там выезд и все.
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К слову

58 минут назад
Проживаю недалеко ,хожу там часто ,все аварии на данном перекрестке происходят от невнимательности и очень много водителей трендят за рулем. Потом говорят им стало плохо ,подрезали ,невидели ,дальше допишите все все что хотите.Виноваты вокруг все кроме них! А необходимо то всего немного - наличия головного мозга . Автомобиль -источник повышенной опасности!
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Туманный ёжик

сегодня, 17:13
Житель ул Неделина, На этом перекрёстке, чаще всего не водители автобусов виноваты, а как правило, бараны, которые с ул.Пушкина вылезают.
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Гость.

сегодня, 16:59
ДАВНО ПОРА ЭТУ УЛИЦУ СДЕЛАТЬ ОДНОСТОРОННЕЙ, А АВТОБУСЫ ПУСТИТЬ ПО ПЕРВОМАЙСКОЙ.
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Житель ул Неделина

сегодня, 16:58
Я в этом месте видел очень много аварий с участием автобусов.
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Шурик

сегодня, 16:57
автобус жалко !!
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