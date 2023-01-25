Общество
12 минут назад
Родным погибшего на Украине хлевенца вручили орден Мужества
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Николай Бондарь погиб 21 июля 2022 года.
В Хлевенском районе накануне вручили награду родным погибшего на Украине Николая Бондаря.
Как сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава администрации Хлевенского района Александр Плотников, за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, указом президента России Николай Бондарь был посмертно награжден орденом Мужества.
24 января награду получили родные Николая Бондаря: его жена, дети, мама.
Николай Бондарь погиб 21 июля 2022 года. Похоронили его 1 августа в Фомино-Негачевке Хлевенского района.
- Николай Васильевич родился в 1987 году в городе Луганске. Хлевенская земля стала для него второй родиной. Он принял решение встать в ряды защитников на территории Донбасса, - ранее сообщил глава Хлевенского района Александр Плотников на своей странице «ВКонтакте».
Фото - vk.com/id708219698
Как сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава администрации Хлевенского района Александр Плотников, за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, указом президента России Николай Бондарь был посмертно награжден орденом Мужества.
24 января награду получили родные Николая Бондаря: его жена, дети, мама.
Николай Бондарь погиб 21 июля 2022 года. Похоронили его 1 августа в Фомино-Негачевке Хлевенского района.
- Николай Васильевич родился в 1987 году в городе Луганске. Хлевенская земля стала для него второй родиной. Он принял решение встать в ряды защитников на территории Донбасса, - ранее сообщил глава Хлевенского района Александр Плотников на своей странице «ВКонтакте».
Фото - vk.com/id708219698
201