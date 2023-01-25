Общество

12 минут назад

Родным погибшего на Украине хлевенца вручили орден Мужества

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#спецоперация #Украина
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Родным погибшего на Украине хлевенца вручили орден Мужества

Николай Бондарь погиб 21 июля 2022 года.

В Хлевенском районе накануне вручили награду родным погибшего на Украине Николая Бондаря.

Как сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава администрации Хлевенского района Александр Плотников, за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, указом президента России Николай Бондарь был посмертно награжден орденом Мужества.

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24 января награду получили родные Николая Бондаря: его жена, дети, мама.

Николай Бондарь погиб 21 июля 2022 года. Похоронили его 1 августа в Фомино-Негачевке Хлевенского района.

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- Николай Васильевич родился в 1987 году в городе Луганске. Хлевенская земля стала для него второй родиной. Он принял решение встать в ряды защитников на территории Донбасса, - ранее сообщил глава Хлевенского района Александр Плотников на своей странице «ВКонтакте».

Фото - vk.com/id708219698

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#спецоперация #Украина
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