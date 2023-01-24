Общество

32 минуты назад

70 семей готовятся переселению из трущоб в новое жилье

3 285
#переселение
70 семей готовятся переселению из трущоб в новое жилье

На улице Бачурина введен в эксплуатацию новый дом, в который в скором времени переселятся 70 семей, проживавших в ветхом и аварийном жилье.

В десятиэтажке на каждом этаже по семь квартир – одна трешка, две двушки и четыре однокомнатных. Комнаты размером от 15 до 16 метров, кухни от 4 до 9.

Квартиры сдаются с отделкой, с установленной сантехникой, электрическими плитами, в доме уже работают лифты.

Оценить выполненные работы на Бачурина, 8 приехала в посёлок ЛТЗ сегодня мэр Липецка Евгения Уваркина. Она осмотрела квартиры, качество их отделки, и придомовую территорию. Во дворе этого дома оборудованы детская, спортивная площадки, высажены деревца и кустарники, установлены скамейки, урны, смонтировано освещение.

Вход в подъезд оборудован для маломобильных граждан пандусом и пониженными бордюрами.

- В микрорайоне уже появился культурно-образовательный центр «Маяк». Вокруг будут строиться новые дома и благоустраиваться территории. Для этого продолжим переселение липчан из аварийного жилья по профильной программе, а также планируем реализовать механизм комплексного развития территорий – этот вопрос прорабатывает департамент градостроительства и архитектуры, - отметила Евгения Уваркина.

В мэрии Липецка напомнили, что в городе расселяют дома в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», профильным федеральным, региональным и муниципальным программам, признанные аварийными до 1 января 2017 года.
3 285
#переселение

Комментарии (3)

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Лена

5 минут назад
Кухни от 4 метров???!!! Какая щедрость.....
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да уж

11 минут назад
Олег Рощин, Исторический центр.
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Олег Рощин

22 минуты назад
У нас вся интернациональная сплошное ветхое жильё, и ничего.
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