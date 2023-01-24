70 семей готовятся переселению из трущоб в новое жилье

На улице Бачурина введен в эксплуатацию новый дом, в который в скором времени переселятся 70 семей, проживавших в ветхом и аварийном жилье.

В десятиэтажке на каждом этаже по семь квартир – одна трешка, две двушки и четыре однокомнатных. Комнаты размером от 15 до 16 метров, кухни от 4 до 9.



Квартиры сдаются с отделкой, с установленной сантехникой, электрическими плитами, в доме уже работают лифты.



Оценить выполненные работы на Бачурина, 8 приехала в посёлок ЛТЗ сегодня мэр Липецка Евгения Уваркина. Она осмотрела квартиры, качество их отделки, и придомовую территорию. Во дворе этого дома оборудованы детская, спортивная площадки, высажены деревца и кустарники, установлены скамейки, урны, смонтировано освещение.



Вход в подъезд оборудован для маломобильных граждан пандусом и пониженными бордюрами.



- В микрорайоне уже появился культурно-образовательный центр «Маяк». Вокруг будут строиться новые дома и благоустраиваться территории. Для этого продолжим переселение липчан из аварийного жилья по профильной программе, а также планируем реализовать механизм комплексного развития территорий – этот вопрос прорабатывает департамент градостроительства и архитектуры, - отметила Евгения Уваркина.



В мэрии Липецка напомнили, что в городе расселяют дома в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», профильным федеральным, региональным и муниципальным программам, признанные аварийными до 1 января 2017 года.