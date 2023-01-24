В России

31 минуту назад

Кабмин утвердил особенности сдачи экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом

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#экзамены #школьники #образование

Они получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации.

Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Утверждённые особенности коснутся учеников, которые, проживая за границей, учатся в школах при посольствах, а также обучаются дистанционно или находятся на на семейном обучении, - отмечается на сайте правительства.

Ученики из Донецкой и Луганской народных республик, которые приехали в РФ в первой половине 2022 года и закончили 2021/2022 учебный год в российских школах, могут выбрать один из двух вариантов действий. Первый – получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации. Второй – сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком, - говорится в сообщении.
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#экзамены #школьники #образование

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