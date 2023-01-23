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43 минуты назад

Кабмин продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

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#страховые взносы #отсрочка

Правительство РФ продлевает отсрочку по уплате страховых платежей для предприятий ряда видов деятельности, в том числе здравоохранения, культуры и туризма, уже воспользовавшихся отсрочкой ранее.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие отсрочки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций, - говорится на сайте кабмина.

Если раньше платежи за II квартал 2022 года необходимо было внести до конца апреля 2023 года, то теперь этот срок продлён до 28 мая 2024 года, - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что переносом платежей по страховым взносам смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, занимающиеся производством пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий, издательской деятельностью.

Действие отсрочки также продлевается для работающих в этих отраслях индивидуальных предпринимателей. Речь идёт о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей. Для них крайним сроком уплаты страховых взносов станет 1 мая 2024 года.

Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и телекоммуникаций. Им нужно будет внести необходимые платежи также до 28 мая 2024 года.

"Это решение даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики", – заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 23 января.
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#страховые взносы #отсрочка

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