Происшествия

45 минут назад

18-летний добринец может сесть на три года из-за конопли

255
#наркотики
18-летний добринец может сесть на три года из-за конопли

У парня нашли 45,6 грамма наркотиков.

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение в отношении 18-летнего парня по факту незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По версии следствия, с 10 по 15 августа прошлого года парень собрал дикорастущую коноплю, а после хранил её в сарае. Всего в надворной постройке полицейские обнаружили 45,6 грамма наркотиков.

Теперь добринца будут судить по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
255
#наркотики

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