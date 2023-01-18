18-летний добринец может сесть на три года из-за конопли

У парня нашли 45,6 грамма наркотиков.

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение в отношении 18-летнего парня по факту незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По версии следствия, с 10 по 15 августа прошлого года парень собрал дикорастущую коноплю, а после хранил её в сарае. Всего в надворной постройке полицейские обнаружили 45,6 грамма наркотиков.



Теперь добринца будут судить по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.