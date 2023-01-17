Происшествия
сегодня, 11:34
Пьяный житель Липецкой области угнал автомобиль вместе с пассажиркой, и врезался на нем в дом
24-летний житель поселка Лев Толстой брел пьяным по улице и увидел на дороге машину, с ключом в замке зажигания
15 января в райцентре Лев Толстой угнали автомобиль «УАЗ-Патриот».в салоне которого находилась пассажирка. Женщина шла по улице и увидела на дороге автомобиль своего мужа, сев в салон в ожидании его возвращения из магазина. но вместо мужа на водительское кресло вдруг завалился неизвестный молодой человек, запустил двигатель и рванул с места.
Далеко угонщик не уехал, на улице Лермонтова задев хозпостройки, сбив дерево и врезавшись в дом.
Пассажирка получила небольшие травмы. Водитель тоже оказался травмирован, с чем и обратился к медикам, сообщив им, что его избили.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Далеко угонщик не уехал, на улице Лермонтова задев хозпостройки, сбив дерево и врезавшись в дом.
Пассажирка получила небольшие травмы. Водитель тоже оказался травмирован, с чем и обратился к медикам, сообщив им, что его избили.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (16)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
гость
Лебедянец
Гы
Koммунист
Гость
Эх
Romance
Гостья
липецк
Нонка