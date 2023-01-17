Происшествия

сегодня, 11:34

Пьяный житель Липецкой области угнал автомобиль вместе с пассажиркой, и врезался на нем в дом

16 2622
#угон #дтп
4
Пьяный житель Липецкой области угнал автомобиль вместе с пассажиркой, и врезался на нем в дом

24-летний житель поселка Лев Толстой брел пьяным по улице и увидел на дороге машину, с ключом в замке зажигания

15 января в райцентре Лев Толстой угнали автомобиль «УАЗ-Патриот».в салоне которого находилась пассажирка. Женщина шла по улице и увидела на дороге автомобиль своего мужа, сев в салон в ожидании его возвращения из магазина. но вместо мужа на водительское кресло вдруг завалился неизвестный молодой человек, запустил двигатель и рванул с места.

Далеко угонщик не уехал, на улице Лермонтова задев хозпостройки, сбив дерево и врезавшись в дом.

Пассажирка получила небольшие травмы. Водитель тоже оказался травмирован, с чем и обратился к медикам, сообщив им, что его избили.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

sjtK0TNeCxWt43w8hzIHmNBSK5Ng6GS58z0pSnrHXZHPJ6lCyw-RBInRRhbxGolASMRsLlJ-KVgLekhmCbMZhGxe.jpg
16 2622
#угон #дтп
4

Комментарии (16)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

4 минуты назад
Koммунист, не, угнать и через сто метров врезаться в дом это так по европейски.
ответить

Лебедянец

5 минут назад
На фото Лебедянь. Машзавод
ответить

Гы

24 минуты назад
Потом оказалось, что машина была не мужа, а так была похожа... А я вся такая... Проходили.
ответить

Koммунист

26 минут назад
Гость, выпил, угнал, в тюрьму. Советские ценности
ответить

Гость

41 минуту назад
Гостья, поколение ЕГЭ.
ответить

Эх

49 минут назад
Фото точно сделано в Лев Толстом?
ответить

Romance

сегодня, 12:12
Напился или обкурился или обнюхался или обкололся или комбинация всего перечисленного.
ответить

Гостья

сегодня, 12:06
Почему у нас так, вы правда думаете , что у нас в области аномальная зона, и случается то, чего в принципе нигде не случается ???
ответить

липецк

сегодня, 12:04
так грех не угнать машину с ключами
ответить

Нонка

сегодня, 12:01
Ключи в замке зажигания ,мужа нет ....
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране
#ДТП
7
Липчане разбивают машины вдребезги чаще других в стране

38 минут назад

Происшествия
Стрелок из села Подгорное получил два года условно
#стрельба #конфликт
3
Стрелок из села Подгорное получил два года условно

сегодня, 11:57

Происшествия
В Липецкой области у грузоперевозчика украли металлолом на сумму почти 10 миллионов рублей
#кража #мошенничество
8
В Липецкой области у грузоперевозчика украли металлолом на сумму почти 10 миллионов рублей

сегодня, 11:22

Происшествия
20-летнего парня и его 16-летнего друга осудили за кражу мотоцикла
#кража
20-летнего парня и его 16-летнего друга осудили за кражу мотоцикла

сегодня, 10:39

Происшествия
На трассе Орел-Тамбов столкнулись «Форд» и «Лада Гранта»
#ДТП
На трассе Орел-Тамбов столкнулись «Форд» и «Лада Гранта»

сегодня, 10:18

Происшествия
38-летний чаплыгинец побил двух женщин
#конфликт #побои
38-летний чаплыгинец побил двух женщин

сегодня, 10:12

Происшествия