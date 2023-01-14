В мире

28 минут назад

В Литве произошел взрыв на газопроводе

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В Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LRT.

Взрыв произошел в пасвальской деревне Виенкиемю, ее жителей пришлось эвакуировать. По данным полиции, из-за взрыва произошло возгорание, открытое пламя достигает 50 метров в высоту.

В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.

Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд. Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.
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