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28 минут назад
В Литве произошел взрыв на газопроводе
В Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LRT.
Взрыв произошел в пасвальской деревне Виенкиемю, ее жителей пришлось эвакуировать. По данным полиции, из-за взрыва произошло возгорание, открытое пламя достигает 50 метров в высоту.
В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.
Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд. Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.
Взрыв произошел в пасвальской деревне Виенкиемю, ее жителей пришлось эвакуировать. По данным полиции, из-за взрыва произошло возгорание, открытое пламя достигает 50 метров в высоту.
В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.
Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд. Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.