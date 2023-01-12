Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра в Липецкой области до -7

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#потепление
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Завтра в Липецкой области до -7

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления – местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -7 до -12 градусов, днем – от -2 до -7 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью – от 9 до 11 градусов мороза, днем – от -3 до -5.

День 13 января стал самым теплым в Липецке в 1980 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза. 

3 479
#потепление
1

Комментарии (3)

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Синоптик- Любитель

30 минут назад
На крещение осадки в смешенной фазе очаги туманов и от -2 до +3°. в течении суток.
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КвадраБот Максим

38 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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Пуф

сегодня, 17:04
Наши предки 13-ого января посевали счастья радости желали жаль традиция ушла мы растеряли много всего положительного.
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