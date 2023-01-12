Здоровье

сегодня, 12:13

В Липецке 46-летний мужчина обморозил руки, а 72-летняя женщина вспыхнула от газовой плиты

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#обморожение #ожоги
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В Липецке 46-летний мужчина обморозил руки, а 72-летняя женщина вспыхнула от газовой плиты

Всего в ожоговом центре с обморожениями сейчас лечатся 17 человек.

За минувшие сутки в ожоговый центр поступил один пациент с обморожениями. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 46-летний липчанин так хорошо погулял на новогодних праздниках, что не заметил, как обморозил руки.

Но потом руки начали распухать, кожа посинела и побагровела, потеряла чувствительность. 11 января мужчина обратился в больницу, его госпитализировали с обморожениями рук.

Всего в ожоговом центре с обморожениями сейчас лечатся 17 человек. 

А 72-летняя пенсионерка госпитализирована накануне с ожогами 15% тела. Пожилая липчанка готовила себе спиртовую растирку и не заметила, как пролила её на себя, а потом жидкость на теле и одежде женщины случайно вспыхнула от газовой плиты.
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#обморожение #ожоги
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