Происшествия

57 минут назад

Пьяный 18-летний парень угнал «ВАЗ»

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#угон
Пьяный 18-летний парень угнал «ВАЗ»

Его осудили за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Усманский районный суд вынес приговор 18-летнему жителю села Демшино по части 1 статьи 166 УК РФ за угон автомобиля.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 23 июля прошлого года пьяный ранее не судимый парень угнал из гаража у дома по улице Центральной в селе Поддубовка Усманского района автомобиль «ВАЗ-21074».

В гараж он проник через закрытые, но не незапертые ворота. Машина также была не закрыта. А вот чтобы завести автомобиль, молодой человек соединил между собой провода, ведущие к замку зажигания. Стоимость похищенной машины была оценена в 27 550 рублей.

В суде парень признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без разбирательства.

В результате угонщика признали виновным и приговорили к году ограничения свободы. Теперь ему нельзя выезжать за пределы Усманского района, менять место жительства без согласия специализированного органа. При этом в срок отбывания наказания зачли почти два месяца ареста - с 1 ноября по 29 декабря прошлого года, исходя из расчёта два дня ограничения свободы за один день содержания под стражей.
1 523
#угон

Комментарии (1)

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не-а че

30 минут назад
С почином,первая ходка.
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