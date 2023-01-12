Пьяный 18-летний парень угнал «ВАЗ»

Его осудили за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Усманский районный суд вынес приговор 18-летнему жителю села Демшино по части 1 статьи 166 УК РФ за угон автомобиля.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 23 июля прошлого года пьяный ранее не судимый парень угнал из гаража у дома по улице Центральной в селе Поддубовка Усманского района автомобиль «ВАЗ-21074».



В гараж он проник через закрытые, но не незапертые ворота. Машина также была не закрыта. А вот чтобы завести автомобиль, молодой человек соединил между собой провода, ведущие к замку зажигания. Стоимость похищенной машины была оценена в 27 550 рублей.



В суде парень признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без разбирательства.



В результате угонщика признали виновным и приговорили к году ограничения свободы. Теперь ему нельзя выезжать за пределы Усманского района, менять место жительства без согласия специализированного органа. При этом в срок отбывания наказания зачли почти два месяца ареста - с 1 ноября по 29 декабря прошлого года, исходя из расчёта два дня ограничения свободы за один день содержания под стражей.