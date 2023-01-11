Общество

сегодня, 11:55

В Липецке заливают семь бесплатных катков

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#каток
3
В Липецке заливают семь бесплатных катков

Два из них уже готовы: у домов на улице Космонавтов, 6 и на улице Циолковского, 37/2.

В начале года МАУ «Спортивный город» начало готовить бесплатные катки. Кроме них покататься на коньках в определенные часы можно и на коммерческих площадках.

- Как только ударили морозы, мы начали подготовку к заливке семи хоккейных коробок, которые стоят на балансе нашей организации. Уже фактически готовы бесплатные катки у домов на улице Космонавтов, 6 и на улице Циолковского, 37/2. То есть уже сегодня туда можно приходить и кататься всем желающим, - рассказал GOROD48 заместитель директора МАУ «Спортивный город» Алексей Кулаков.

Сегодня утром «Спортивный город» продолжил заливать каток во дворе дома на улице 50 лет НЛМК, 3.

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Покататься на коньках и поиграть в хоккей скоро станет возможно и по другим адресам: на улице 60 лет СССР, 6, улице Кривенкова, 17, улице Терешковой, 10/3, переулку Виноградный, 1.

Департамент по физкультуре и спорту мэрии предусмотрел бесплатный лед на катке у ДС «Звездный» (в будни с 9.00 до 12.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 10.00), на стадионе «Пламя» в будни с 14.00 до 16.00 для фигуристов, с 21.00 до 22.00 для хоккеистов (в выходные и праздничные дни с 10.00 до 12.00 время для массового семейного катания на коньках). Массовые катания по выходным проходят на закрытых аренах в спортивных комплексах «Звездный» (с 20.00 до 20.45) и «Ледовый» (с 17.00 до 17.45).
14 1124
#каток
3

Комментарии (14)

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Михаил

8 минут назад
Гость, а про выгодные вы не слышали? Люди отдыхали вообще-то . Это бюджетная организация
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Ленка

13 минут назад
Ну хоть кто-то делает что-то полезное для жителей. Молодцы !
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Липчанин

38 минут назад
На весь город 7 катков.? Низкий поклон нашей администрации.Спасибо
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Для том сойера

40 минут назад
Если залили бы ,то тогда бесплатно можно кататься , а рядом платный каток.Соображаешь.
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Дед мороз

42 минуты назад
Надо было вчера начинать заливать ,чтоб на 8 марта можно было покататься
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48

44 минуты назад
Прогноз погоды нельзя посмотреть перед напрасной тратой бюджетных денег?
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ТомСойер

51 минуту назад
Что случилось с великолепной хоккейной коробкой за ДС Звездный? Почему её прекратили заливать, уже который год не заливают??? Проплаченная акция от звездного??? Там самая большая, бесплатная коробка в городе.
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Старый фанат

55 минут назад
макс, в хоккее период длится 20 минут. Когда же они успевают коньки надевать?))))
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Зимний рыбак

58 минут назад
бесплатный лед на катке у ДС «Звездный» (в будни с 9.00 до 12.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 10.00),Ну спасибо родным чинушам! Целый ЧАС в выходной выделили, да там на крошечной площадке народ затопчет и посшибает друг-друга
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Гость

сегодня, 12:13
Заливать надо было 5, 6, 7. Лед бы хороший получился. А через несколько дней опять потеплеет.(
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