В Липецке заливают семь бесплатных катков

Два из них уже готовы: у домов на улице Космонавтов, 6 и на улице Циолковского, 37/2.

В начале года МАУ «Спортивный город» начало готовить бесплатные катки. Кроме них покататься на коньках в определенные часы можно и на коммерческих площадках.- Как только ударили морозы, мы начали подготовку к заливке семи хоккейных коробок, которые стоят на балансе нашей организации. Уже фактически готовы бесплатные катки у домов на улице Космонавтов, 6 и на улице Циолковского, 37/2. То есть уже сегодня туда можно приходить и кататься всем желающим, - рассказал GOROD48 заместитель директора МАУ «Спортивный город» Алексей Кулаков.Сегодня утром «Спортивный город» продолжил заливать каток во дворе дома на улице 50 лет НЛМК, 3.Покататься на коньках и поиграть в хоккей скоро станет возможно и по другим адресам: на улице 60 лет СССР, 6, улице Кривенкова, 17, улице Терешковой, 10/3, переулку Виноградный, 1.Департамент по физкультуре и спорту мэрии предусмотрел бесплатный лед на катке у ДС «Звездный» (в будни с 9.00 до 12.00, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 10.00), на стадионе «Пламя» в будни с 14.00 до 16.00 для фигуристов, с 21.00 до 22.00 для хоккеистов (в выходные и праздничные дни с 10.00 до 12.00 время для массового семейного катания на коньках). Массовые катания по выходным проходят на закрытых аренах в спортивных комплексах «Звездный» (с 20.00 до 20.45) и «Ледовый» (с 17.00 до 17.45).