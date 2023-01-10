Несколько домов на улицах Водопьянова, Стаханова и Смургиса остались без холодной и горячей воды

Ремонтные работы на сетях привели к прекращению подачи воды на тепловой пункт.

10 января без холодной и горячей воды остались дома №№37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24 по улице Стаханова и №№3, 3а (д/с 23), 5, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 9, 11 по улице Смургиса.



«Теплоснабжение домов осуществляется от центрального теплового пункта по улице Смургиса, 3. В связи с работами, которые проводит ООО «РВК-Липецк» на сетях холодного водоснабжения и прекращением подачи холодной воды на центральный тепловой пункт, продолжение подачи горячего водоснабжения технически невозможно», - сообщает липецкий филиал компании «Квадра».

