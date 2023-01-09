22 минуты назад
В РФ будут использовать камеры для наказания выбрасывающих мусор водителей
Штрафное постановление будет направлено по почте владельцу транспортного средства — после того как камера распознает госномер машины нарушителя.
Вступающие в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях являются частью более крупного пакета поправок к законодательству, который начал действовать еще в июле 2022 года. Речь идет о ст. 8.2 КоАП "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".
Для граждан, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест — в лесополосе, на обочине дороги и т. д.,— максимальный штраф был увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В случае, если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан составляет до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — 60 тысяч рублей, для юрлиц — 100 тысяч рублей. Если мусор сгружают с грузовика, санкция достигает 75 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч рублей — для должностных лиц и 200 тысяч — для юрлиц.
Соответствующие постановления выносят полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. Однако статистики, свидетельствующей о применении новой редакции ст. 8.2 в регионах, пока обнаружить не удалось.
11 января 2023 года в силу вступает норма, которая позволяет фиксировать указанные нарушения с помощью автоматических комплексов.
Штрафное постановление в таком случае будет направлено по почте владельцу транспортного средства — после того как камера распознает госномер машины нарушителя. Механизм идентичен тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД. Поправки, отметим, внесены и в ст. 1.5 КоАП «Презумпция невиновности»: автовладелец, получивший штраф с камеры за манипуляции с мусором, должен будет доказать свою невиновность, если не совершал нарушения.
Закон разрабатывался по инициативе депутатов Мосгордумы и Мособлдумы в 2021 году. Парламентарии жаловались на слабый эффект от санкций: на нелегальном вывозе контейнера с мусором в поле или в лес можно заработать 10 тыс. руб. при штрафе всего в 1–2 тыс. руб. Основная часть нарушений совершается с помощью мусоровозов и самосвалов, заявляли в Мосгордуме. В июне 2022 года депутат столичного парламента Александр Козлов, поясняя “Ъ” ситуацию с применением автоматических камер, говорил о необходимости разработать «отдельные регламенты», не исключая при этом использование камер ГИБДД (их более 20 тыс. по всей стране). Депутат подчеркивал, что основная цель ужесточения наказаний — борьба с мусорными самосвалами, а не "с людьми, оставившими пакет на обочине".
Власти субъектов пока публично не заявили о планах применять автоматические камеры для контроля соблюдения чистоты. Подмосковье применяет фотовидеофиксацию для контроля передвижения грузовиков со строительными отходами на основании базы данных выданных разрешений на данный вид перевозок.
Нарушители и фирмы, занимающиеся нелегальным вывозом мусора, попытаются обойти камеры, например закрыв госномер или убедившись, что рядом нет работающего комплекса. Нарушение очень сложно зафиксировать в автоматическом режиме, собрав необходимую доказательную базу. Полученные фото- и видеоматериалы должен внимательно изучить человек, прежде чем будет вынесено штрафное постановление, - убеждены эксперты.